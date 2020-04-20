Четверо из 12 новых заболевших коронавирусом не имели симптомов

Четверо из 12 зарегистрированных за сутки заболевших коронавирусной инфекцией в регионе не имели симптомов заболевания и были выявлены при обследовании контактных с ранее заболевшими. Об этом в понедельник, 20 апреля, сообщает региональный штаб по борьбе с вирусом.



Еще три случая выявлено при обследовании заболевших с диагнозом ОРВИ у лиц, обратившихся за медицинской помощью, пять случаев — при госпитализации с диагнозом «пневмония».

Всего в Калининградской области подтверждено 138 случаев коронавирусной инфекции, один закончился летально. Выписано по выздоровлению из стационаров 35 человек, переболевших COVID-19.