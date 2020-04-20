Количество случаев заражения коронавирусом в Польше превысило девять тысяч

По состоянию на 20 апреля в Польше выявили 9287 случаев заражения коронавирусом. От инфекции скончалось 360 человек, выздоровело — 1133. Как сообщает издание Rzeczpospolita, в воскресенье в республике было зафиксировано самое большое количество заражённых за сутки — 545.

С 20 марта из-за распространения коронавируса в Польше действует режим эпидемии. Власти республики приняли решение закрыть границы для иностранцев, восстановить контроль на границах со странами Шенгенской зоны, прекратить международное авиа- и железнодорожное пассажирское сообщение, закрыть детские сады, школы, университеты, развлекательные заведения и пункты общественного питания, парикмахерские, маникюрные салоны и магазины, кроме продовольственных.

В стране также ввели ограничения на передвижение людей. С четверга стало обязательным ношение масок в общественных местах.