В центре Владикавказа сотни жителей устроили митинг против самоизоляции

В центре Владикавказа сотни местных жителей вышли на митинг против действий властей Северной Осетии в связи с пандемией коронавируса, сообщает в понедельник, 20 апреля, «Коммерсант».

По информации издания, протестующие требуют назначить временное правительство во главе с Виталием Калоевым. Граждане выступают против режима самоизоляции, жалуются на потерю работы и недостаточное информирование о ситуации с коронавирусом.

К жителям вышел глава Северной Осетии Вячеслав Битаров. Он заявил, что не он придумал эту политику и самоизоляция помогает справиться с коронавирусом.

Полиция начали разгонять протестующих и задерживать их. Как утверждают СМИ, задержаны двое организаторов акции. ОМОН взял в оцепление здание правительства.