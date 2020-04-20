В центре Владикавказа сотни жителей устроили митинг против самоизоляции

Продолжение: Жители Ростова-на-Дону «вышли» на онлайн-митинг к правительству
Все новости по теме: Пандемия коронавируса в 2020 году

В центре Владикавказа сотни местных жителей вышли на митинг против действий властей Северной Осетии в связи с пандемией коронавируса, сообщает в понедельник, 20 апреля, «Коммерсант».

По информации издания, протестующие требуют назначить временное правительство во главе с Виталием Калоевым. Граждане выступают против режима самоизоляции, жалуются на потерю работы и недостаточное информирование о ситуации с коронавирусом.

К жителям вышел глава Северной Осетии Вячеслав Битаров. Он заявил, что не он придумал эту политику и самоизоляция помогает справиться с коронавирусом.

Полиция начали разгонять протестующих и задерживать их. Как утверждают СМИ, задержаны двое организаторов акции. ОМОН взял в оцепление здание правительства.

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