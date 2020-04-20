Калининградские власти предложили медикам отдыхать в отелях после дежурств

Региональные власти решили предоставить медработникам возможность отдыхать после дежурств в отелях, а не возвращаться домой. Об этом в своем Instagram сообщил губернатор области Антон Алиханов.

«Для того, чтобы облегчить их работу и обезопасить их родных и близких, мы предлагаем нашим медикам после рабочей смены воспользоваться услугами отелей города, где им будет обеспечен высокий уровень комфорта. Также обеспечим их трехразовым горячим питанием и доставкой от отеля до рабочего места. Заработает эта опция для врачей и медицинского персонала уже послезавтра», — написал Алиханов.