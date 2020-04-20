Голикова: в России зарегистрировано 285 очагов распространения коронавируса

В России зафиксировано 285 очагов распространения коронавируса COVID-19. Об этом сообщила вице-премьер правительства РФ Татьяна Голикова на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке в стране, пишет «Коммерсант». По её словам, наибольшее количество заразившихся из-за наличия очагов зафиксировано в Коми, Якутии и Мурманской области.



«На начало сегодняшнего дня в России зарегистрировано 285 очагов заболевания с количеством граждан, которые там находятся под наблюдением и являются заболевшими, 4704», — сказала Голикова. Вице-премьер добавила, что основной удельный вес по очагам заболевания занимают медицинские организации, но есть и стационарные организации соцобслуживания.

По мнению Татьяны Голиковой, в целом ситуация с распространением коронавируса в регионах отстаёт от московской на две-три недели, но уже сейчас заметно ускорение темпов роста числа заразившихся. «Это маленькие числа пока, но те темпы, которые сегодня есть, должны заставить задуматься руководителей регионов», — сказала она.

Вице-премьер также отметила, что в России заражение коронавирусом среди пожилых людей меньше, чем в мире. Сейчас средний возраст заболевших составляет 47,9 года для женщин и 44,7 года для мужчин. Доля заразившихся россиян старше 65 лет составляет 15,5%.