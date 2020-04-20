Власти: в период самоизоляции в регионе участились случаи финансового мошенничества

В период режима самоизоляции в регионе участились случаи финансового мошенничества. Об этом «Новому Калининграду» сообщили в пресс-службе областного правительства.



Чиновники просят жителей региона быть бдительными. «Аферисты, как показывает история, становятся наиболее активны в период экономического кризиса, пользуясь сложным финансовым положением людей. Они пользуются ворованными базами данных, звонят людям, представляясь сотрудниками банков и силовых структур, могут запрашивать по телефону данные банковских карт, просят переходить по ссылкам, рассылают смс, могут ходить по квартирам. В результате люди лишаются денег из-за собственной доверчивости», — отметил замминистра финансов Калининградской области Анатолий Горкин.

В минфине подчеркнули, что в нынешних условиях сотрудники газовой службы, «Водоканала» и других коммунальных предприятий не посещают квартиры для плановых проверок счётчиков. Представители выезжают только по заявкам жильцов.

Волонтёры и представители социальных служб не предлагают свои услуги по телефону и электронной почте. Кроме того, медицинские учреждения не торгуют вакцинами от вируса. «Вместо вакцины мошенники предлагают пищевые добавки. Налоговый вычет не распространяется на покупку пищевых добавок и лекарственных средств с рук», — добавили в правительстве.

Жителям региона напоминают, что банки и силовые структуры не запрашивают по телефону данные о картах. В случае сомнений рекомендуется уточнять информацию непосредственно в банке. В правительстве также обращают внимание на то, что по мобильной связи не уведомляют о штрафах за якобы нарушение режима самоизоляции.