Плюс «коронавирусные»: какие выплаты положены семьям с детьми в регионе в 2020 году

В регионе начались выплаты «коронавирусных» 5 тысяч рублей, обещанных президентом Владимиром Путиным семьям с детьми. Если родители остались без работы, сумма эта вряд ли кого-то спасет. Да и положена она не всем, но, возможно, кому-то позволит удержаться на плаву хоть немного. В этой ситуации важно знать, какие деньги вы можете получить от государства в принципе. Рассказываем.

Пособие по беременности и родам (декретные)

Это федеральное пособие, его получают работающие женщины по месту работы (учебы) через региональное отделение Фонд социального страхования. Обычно пособие по беременности и родам назначают за 70 дней до и на 70 дней после родов. За это время женщина получает средний заработок, который считают исходя из доходов за два календарных года, которые предшествуют году назначения пособия. Если женщина уходит в декрет в 30 недель беременности в 2020 году, для расчета среднего заработка учтут доход за 2018 и 2019 годы.

В 2020 году увеличился минимальный и максимальный размер выплаты. На минимальный размер декретных выплат влияет МРОТ, а на максимальный — предельная база для страховых взносов. Для декрета, который начался в 2020 году, эти суммы изменились.

Размер пособий по беременности и родам при обычных родах

Лимиты выплат В 2019 году

В 2020 году

Минимальная сумма

с учетом МРОТ 51 919 руб.

55 830,60 руб.

Максимальная сумма 301 095,20 руб. 322 191,80 руб.



Пособие при постановке на учет в ранние сроки беременности

Это федеральная выплата, которая назначается (единовременно), если женщина встала на учет в первые 12 недель беременности (также назначается по месту работы (учебы) через региональное отделение Фонд социального страхования). Его размер не зависит от среднего заработка. Каждый год сумму индексируют 1 февраля. В этом году размер индексации составил 3%, сумма пособия с учетом повышения — 675,15 рубля. Размер выплаты определяют на дату начала отпуска по беременности и родам. Дата справки о постановке на учет не имеет значения. Если декрет начался в период с 1 февраля, пособие можно получить с учетом индексации.

Выплаты по беременности (родам) женщинам, потерявшим работу

Ежемесячное пособие в размере 675,15 рубля. Выплачивается за период действия листа нетрудоспособности по беременности и родам уволенным женщинам (в связи: с ликвидацией организаций, прекращением физическими лицами деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей, прекращением полномочий нотариусами, занимающимися частной практикой, прекращением статуса адвоката, а также в связи с прекращением деятельности иными физическими лицами, чья профессиональная деятельность в соответствии с федеральными законами подлежит государственной регистрации и (или) лицензированию).

Крайний срок обращения за назначением пособия — до истечения 6 месяцев с даты окончания отпуска по беременности и родам.

Также для потерявших работу женщин установлена единовременная выплата (пособие) при постановке на учет в ранние сроки беременности. Это тоже 675,15 рубля.





Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву

Назначается, когда срок беременности составляет не менее ста восьмидесяти дней.

Крайний срок обращения за назначением пособия — до истечения 6 месяцев со дня окончания военнослужащим военной службы по призыву. Размер выплаты — 28 511 рублей.

Единовременное пособие при рождении (усыновлении) ребенка

1. Фиксированная федеральная выплата, которую получает (единовременно) один из родителей. Не зависит от трудоустройства и заработка. С 1 февраля 2020 года она составляет 18 004,12 рубля. Выплачивается на каждого рожденного (усыновленного) ребенка, обращаться за деньгами нужно по месту работы.

2. В Калининградской области есть региональное единовременное пособие, его выплата зависит от доходов семьи. Если они не превышают 2 величины прожиточного минимума на душу населения, установленную в Калининградской области, и если семья соответствует другим «критериям нуждаемости», то установлен следующий размер выплат:

— на первого ребенка — 3500 рублей;

— на второго ребенка — 7000 рублей;

— на третьего и последующих детей — 10000 рублей.

3. Также в Калининградской области существует отдельный вид «студенческих» единовременных региональных выплат при рождении первого ребенка. Он предоставляется женщинам, которые родят первого ребенка с 1 января 2020 года по 31 декабря 2022 года. Условие — ребенок должен появиться на свет во время обучения либо в течение 3 лет после окончания обучения по очной или очно-заочной форме в государственных профессиональных образовательных организациях по программам среднего профессионального образования, государственных образовательных организациях высшего образования или их филиалах.

Сумма — 300 000 рублей. Но потратить их можно будет только на улучшение жилищных условий, покупку товаров «детского ассортимента» (интересно, что в их число включены транспортное средство и бытовая техника), оплату обследования или лечения матери или ребенка. Причем с тратой денег лучше не затягивать: это можно сделать либо в течение полугода после окончания обучения (если ребенок родился во время него) либо в течение одного года со дня рождения ребенка (если ребенок родился в течение трех лет после окончания обучения).

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет

Его платят даже безработным или тем, у кого мало стажа. Как и в случае с декретными выплатами, размер этого пособия зависит от минимального размера оплаты труда, предельного дохода для начисления страховых взносов и среднего дневного заработка. Если получатель пособия не работает, ему платят минимальную сумму.

Размер пособий по уходу за ребенком с 1 февраля 2020 года:

Лимиты выплат

На первого ребенка

На второго и последующих детей

Минимальная сумма в месяц для неработающих граждан

3 375,77 руб.

6751,54 руб.

Минимальная сумма в месяц (с учетом МРОТ)

4852 руб.

6751,54 руб.

Максимальная сумма

в месяц 27 984,66 руб. 27 984,66 руб.

Для студенческих семей в регионе установлена дополнительная ежемесячная выплата в размере 10788 рублей, она также зависит от соответствия «критериям нуждаемости».

Ежемесячная выплата на первого и второго ребенка

Что изменилось. Период для назначения выплат увеличен до трех лет, лимит среднедушевого дохода — до двух прожиточных минимумов, изменились суммы по регионам.

С 2020 года эта выплата положена семьям, у которых средний доход за последние 12 месяцев не превышает двух региональных прожиточных минимумов на человека (за второй квартал года, предшествующего году подачи заявления о предоставлении выплаты, в Калининградской области это 24918 рублей). Теперь ее можно получать, пока ребенку не исполнится три года. При этом дата рождения первого или второго ребенка должна быть не ранее 1 января 2018 года.

На детей, рожденных в 2017 году, выплата не назначается. Если ребенок третий, четвертый или последующий по счету, этот вариант господдержки также не применяется.

Размер ежемесячной выплаты составляет один прожиточный минимум на ребенка, установленный в регионе на II квартал предыдущего года. Для Калининградской области это 11005 рублей в месяц.

На первого ребенка пособие платят из федерального бюджета. На второго — за счет материнского капитала: чтобы получить пособие, нужно подать заявление в отделение ПФР. Если семья планирует распорядиться материнским капиталом другим способом, можно направить его на погашение ипотеки или образование детей, не обращаясь за ежемесячной выплатой на второго ребенка. Если такая выплата уже назначена, в любой момент можно от нее отказаться.





Ежемесячная выплата семьям с детьми от 3 до 7 лет

Новая выплата, которая установлена задним числом — с 1 января 2020 года. Будет предоставляться, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает величину прожиточного минимума. Размер выплаты составит 50% прожиточного минимума для детей в регионе — то есть 5502 рубля. Деньги начнут перечислять в июне текущего года.

Областное пособие на ребенка

Выплачивается до тех пор, пока ребенку не исполнится 18 лет. Получить его могут не только граждане РФ, но и иностранцы, а также те, у кого гражданства нет. Размер пособия зависит от числа детей и доходов (последние должны быть не более одного прожиточного минимума на каждого члена семьи; также семья должна соответствовать другим «критериям нуждаемости»):

— на первого и второго ребенка выплачивается по 250 рублей (на первого и второго ребенка одинокой матери — по 500 рублей),

— на третьего и четвертого ребенка — по 500 рублей,

— на пятого и шестого ребенка — по 1 000 рублей,

— на седьмого ребенка — 1 500 рублей,

— на восьмого ребенка — 2 000 рублей,

— на девятого и последующих детей — по 2 500 рублей.

Кстати, пособие это не индексировалось как минимум с 2016 года.

На каждого ребенка-школьника из семей, имеющих трех, четырех, пятерых детей до 18 лет выплаты увеличиваются на 125 рублей, шесть и более детей — на 250 рублей.

Областная ежемесячная выплата многодетным семьям

Материнский капитал при рождении (усыновлении) первого ребенка

Предоставляется многодетным малообеспеченным семьям (см. «критерии нуждаемости») в дополнение к пособию на ребенка. Назначается одновременно с выплатой пособия на ребенка. Размер выплаты — 1804 рубля.

С 2020 года семьи, в которых родился только один ребенок, смогут получить материнский капитал и использовать его для приобретения жилья, погашения ипотеки, оплаты образования и другие предусмотренные законом цели. Соответствующий закон был подписан и опубликован 1 марта 2020 года.

Кто имеет право на материнский капитал при рождении первого ребенка:

1. Женщины, которые родили или усыновили первого ребенка с 1 января 2020 года.

2. Мужчины, которые являются единственными усыновителями первого ребенка с 1 января 2020 года и ранее не пользовались этим видом господдержки.

Сумма материнского капитала на первого ребенка в 2020 году составляет 466 617 рублей. У получателя маткапитала и ребенка должно быть гражданство РФ.

Материнский капитал при рождении (усыновлении) второго ребенка

С 2020 года при рождении или усыновлении второго ребенка сумма материнского капитала повысилась. Новые условия его назначения:

1. Если право на материнский капитал возникло до 31 декабря 2019 года, его размер в 2020 году составляет 466 617 рублей.

2. Если первый ребенок родился или усыновлен до 2020 года, а второй ребенок — начиная с 1 января 2020 года, размер материнского капитала на второго ребенка составит 616 617 рублей.

3. Если первый и второй ребенок родился или усыновлен в 2020 году или позже, материнский капитал на первого ребенка составит 466 617 рублей, а на второго — 150 000 рублей дополнительно. Общая сумма материнского капитала — 616 617 рублей.

При рождении или усыновлении третьего или последующего ребенка с 2020 года материнский капитал составит 616 617 рублей, при условии, что до 2020 года права на этот вид господдержки не возникало.

Областной материнский (семейный) капитал при рождении (усыновлении) третьего и последующих детей

Предоставляется при рождении (усыновлении) третьего или четвертого ребенка в размере 100000 рублей, пятого или последующих детей — 200000 рублей, при одновременном рождении трех и более детей — 1000000 рублей. Выдается при условии, что среднедушевой доход в семье не превышает 3,5 величины прожиточного минимума на душу населения, установленную в Калининградской области.

Потратить областной материнский капитал можно на:

— улучшение жилищных условий, в том числе ремонт квартиры (дома),

— приобретение предметов длительного пользования (бытовой техники, мебели, автомобиля),

— обследование и лечение ребенка или матери. Воспользоваться региональным семейным капиталом можно в течение трех лет с даты рождения (усыновления) ребенка, но не ранее дня, когда ему исполнится год.

Часть семейного капитала может быть получена в виде 15 000 рублей единовременной выплаты.

Дополнительный областной материнский (семейный) капитал

Также в регионе установлен дополнительный материнский (семейный) капитал, который выплачивается при рождении третьего и последующих детей семьям с доходом не более 1,5 прожиточного минимума. Выплачивается либо единоразово, это 50 тыс. рублей, либо в виде 1/18 этой суммы в течение полутора лет.





Дополнительные меры поддержки многодетных семей в Калининградской области

Помимо уже упомянутых областного материнского (семейного) капитала, дополнительного капитала, пособий на детей и ежемесячных выплат малообеспеченным семьям это:

— бесплатное горячее питание в школе для детей из малообеспеченных семей (во время самоизоляции из-за коронавируса им выдают сухпайки);

— 50% компенсация расходов на вывоз мусора,

— также в 2020 году многодетным семьям вне зависимости от доходов решено единовременно выплатить по 15 000 рублей (изначально это хотели приурочить ко Дню семьи, но из-за коронавируса выплаты начали уже в апреле). Тем, кто уже получал какие-то пособия, деньги перечислят автоматически — остальным нужно обратиться в Центр социального обслуживания граждан по почте center-social@soc.gov39.ru, либо через портал Госуслуг.

Кроме того, как и по всей России, многодетным должны выдаваться земельные участки. Особенно сложно с этим в областном центре, где свободной земли, обеспеченной инфраструктурой, крайне мало. При этом в очереди — около 4,5 тыс. таких семей. Решить проблему было решено оригинально: во первых, с недавних пор на земельный участок у нас могут претендовать только малообеспеченные многодетные семьи, а не все, как раньше. Во-вторых, взамен им с 2019 года предлагаются деньги: для каждого муниципалитета установлены разные суммы, но потолок — 300 тыс. рублей. Понятно, что земля в Калининграде стоит дороже, да и потратить эти деньги по своему усмотрению тоже не получится. Их можно перечислить на:

— уплату первоначального взноса по жилищным кредитам, в том числе ипотечным, на приобретение жилья или дома; погашение основной суммы долга по жилищным кредитам (займам). Погасить за счет этих денег проценты, штрафы и.т.д. по этим кредитам нельзя;

— оплату жилья, приобретенного по договору купли-продажи с рассрочкой (но договор должен быть заключен не ранее 1 января 2019 года).

Выплаты на детей военнослужащих по призыву

Они назначаются во время прохождения службы отцом и перечисляются до достижения ребенком возраста 3 лет. Это 12 219 рублей ежемесячно.

Выплата семьям с детьми до 3 лет в связи с распространением коронавируса

Установлена с апреля по июнь всем семьям, имеющим или имевшим право на материнский капитал. Это ежемесячная выплата в размере 5 000 будет предоставлена на каждого ребенка в возрасте до трех лет. Положена всем семьям, получившим право на материнский капитал до 1 июля текущего года, даже если средства по сертификату уже полностью израсходованы. Выплаты не уменьшают размер материнского капитала.

По словам председателя Правления ПФР Максима Топилина, территориальные органы фонда при наличии возможности персонально проинформируют семьи о праве на выплату. «Средства на детей до трех лет смогут получить около 2,3 млн семей, — отметил глава ПФР. — Для оптимизации процесса отделения фонда в субъектах предпримут все меры по уведомлению владельцев сертификата о том, что у них есть право на выплаты».

При назначении выплат семьям с детьми действует общее правило: федеральные выплаты перечисляет работодатель (через Фонд соцстраха), за региональными нужно обращаться в Центр социальной поддержки населения (областное Минсоцполитики). Во втором случае заявления принимаются обычно через сайт Госуслуг и МФЦ. Последние из-за коронавируса работают в крайне ограниченном формате, поэтому заявления на выплату пособий также принимаются по электронному адресу cspn@soc.gov39.ru, формы заявлений можно скачать здесь.

Вы, кстати, можете попробовать рассчитать положенные вам выплаты через «Социальный калькулятор» на портале Единой государственной информационной системы социального обеспечения (ЕГИССО). Если, конечно, получится — сервис пока работает в тестовом режиме.

Текст — Оксана Ошевская, фото — Виталий Невар, Денис Туголуков, Алексей Милованов / Новый Калининград