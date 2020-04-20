Корытный: «Храброво» принимает до восьми рейсов в день, два из них выполняет «Аэрофлот»

Корытный: «Храброво» принимает до восьми рейсов в день, два из них выполняет «Аэрофлот»
Виталий Невар / Новый Калининград
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Авиасообщение между Калининградом и другими городами России сокращено до минимума. В день «Храброво» принимает не более восьми рейсов. Об этом сообщил гендиректор аэропорта Александр Корытный.

«В настоящее время в связи с коронавирусом авиаперевозчики до минимума сократили число рейсов между Калининградом и другими городами России. В результате теперь «Храброво» принимает от трёх до восьми рейсов в день. При этом основными ежедневными рейсами остаются два полёта на Москву и обратно авиакомпании «Аэрофлот», — цитирует Корытного «Интерфакс».

По его словам, в такие города, как Санкт-Петербург, Белгород, Ростов-на-Дону и Сыктывкар, авиакомпании выполняют рейсы два раза в неделю. Однако на этих линиях, как и на маршруте в Москву, самолёты летают практически пустыми.

«Думаю, в ближайшее время ситуация с пассажирами будет ещё менее оптимистичной. С 20 апреля все пассажиры, прилетающие в Калининград, обязаны пройти 14-дневный карантин. Жители области в режиме самоизоляции дома, а иногородние — в обсерваторе. И этот порядок уже применён к тем, кто прибыл в понедельник в „Храброво“», — отметил Александр Корытный.

Ранее сообщалось, что в связи с распространением коронавируса «Аэрофлоту» в 2020 году дополнительно выделяют 300 миллионов рублей на субсидируемые перевозки между Москвой и Калининградом. Субсидия предоставлена для рейсов, выполняемых с 6 апреля.

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