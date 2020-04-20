ГИБДД: экипаж может остановить любую машину и узнать, куда направляется водитель

Сотрудники ГИБДД в настоящее время могут остановить любой автомобиль и поинтересоваться, куда направляется водитель. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» сообщили в отделе пропаганды областной Госавтоинспекции.



В понедельник, 20 апреля, в редакцию обратилась жительница областного центра, сообщившая, что направлялась утром в аптеку на своем автомобиле, когда ее остановил экипаж ГИБДД. Это произошло на ул. Гайдара в районе Советского проспекта. «Переписали все данные: права, ПТС, адрес домашний», — отметила собеседница. По ее словам, на вопрос, зачем это нужно, сотрудники Госавтоинспекции отшутились.

В отделе пропаганды областной ГИБДД корреспонденту «Нового Калининграда» сообщили, что выборочные проверки связаны с действием ограничений, введенных из-за распространения коронавирусной инфекции.