Власти выделяют 216 млн руб. на КНС для онкоцентра, который пока не строят

Власти выделяют 216 млн руб. на КНС для онкоцентра, который пока не строят
Виталий Невар / Новый Калининград
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Управление заказчика капитального строительства области заключает контракт стоимостью 216 млн руб. на строительство канализационной насосной станции для подключения будущего онкоцентра под Калининградом. Извещение опубликовано на сайте госзакупок.

Согласно протоколу от 20 марта, договор подписывается с компанией «Мириам». Станция должно быть введена в эксплуатацию до 25 декабря 2020 года и передана на баланс областного «Водоканала».

Напомним, строительство самого онкологического центра в поселке Родники приостановлено после расторжения контракта с подрядчиком в декабре 2019 года. Новый договор еще не заключен.

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