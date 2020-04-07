Подписание контракта на продолжение строительства онкоцентр отложено еще на неделю

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов снова анонсировал подписание контракта на продолжение строительства онкологического центра в Родниках. Соответствующий комментарий он оставил у себя в Instagram во вторник, 7 апреля.

«Новый контракт планируем подписать на следующей неделе. Подрядчик новый готовится к получению банковской гарантии», — написал глава региона.

Напомним, 1 апреля Алиханов написал в Instagram, что контракт на продолжение строительства онкологического центра будет подписан «в ближайшее время». На минувшей неделе глава областного минздрава Александр Кравченко заявил журналистам: «Там идет история по определению подрядчика по достройке. Я думаю, что должен был какой-то ответ на этой неделе, но я думаю, что на следующей неделе все это утрясется и будет понятно».

Власти планируют, что на стройплощадку выйдет московская фирма «Пэтруско», которая участвовала, но не победила в предыдущих торгах.

После нескольких провальных торгов в октябре 2018 года контракт на строительство в области онкоцентра стоимостью 4,2 млрд руб. был заключен с фирмой «Артель» из Реутова. Компания «Пэтруско» также участвовала в конкурсе, но заняла второе место. В ходе строительства «Артель» регулярно получала претензии, несмотря на контроль со стороны областных властей. Строительство должно было завершиться в сентябре 2020 года. Теперь чиновники рассчитывают ввести объект в первой половине 2021 года.

