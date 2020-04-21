Губернатор: средствами индивидуальной защиты мы обеспечены чуть больше чем на 10 дней

Губернатор: средствами индивидуальной защиты мы обеспечены чуть больше чем на 10 дней
Виталий Невар / Новый Калининград
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Калининградские медики обеспечены средствами индивидуальной защиты на 10 дней. Об этом во время видеоконференции с президентом Владимиром Путиным сообщил глава региона Антон Алиханов.

«Что касается обеспеченности медицинским оборудованием в целом, то это почти 90%, укомплектованность персоналом — почти 82%, средствами индивидуальной защиты мы обеспечены чуть больше чем на 10-дневный срок, но выделили дополнительные средства и ждем поставок в ближайшее время средств индивидуальной защиты», — сказал он.

Также, по словам Алиханова, лекарств в регионе хватит больше чем на месяц. Он напомнил о том, что из федерального бюджета выделены средства на доплаты врачам и медперсоналу, и сообщил, что решено из регионального бюджета дополнительно выделить 80 млн рублей на те же цели.

«Считаем, что здесь все наши обязательства будут выполнены», — подчеркнул губернатор.

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