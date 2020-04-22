Президент США приостанавливает выдачу грин-карт

Президент США Дональд Трамп намерен запретить въезд в страну по рабочим визам и приостановить выдачу грин-карт, разрешающих постоянно жить в штатах, пишет The New York Times и Bloomberg.

По данным СМИ, указ о временном запрете на иммиграцию в США Трамп подпишет 22 апреля, он будет действовать минимум на 60 дней. Это позволит сохранить рабочие места американцев в условиях пандемии коронавируса COVID-19.

Тем, кто уже работает в США, придется предоставить документы, подтверждающие, что они не занимают рабочие места американцев. Исключение — сферы здравоохранения и сельского хозяйства.