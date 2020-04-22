В ООН опасаются возникновения массового голода в мире

В ООН опасаются возникновения массового голода в мире
Виталий Невар / Новый Калининград
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В ООН опасаются, что человечество может столкнуться с массовым голодом из-за коронавируса, если не обеспечить продовольственную безопасность. Соответствующие слова исполнительный директора Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвида Бизли приводятся на сайте организации.

«Если мы не подготовимся и не начнем действовать сейчас, то мы можем столкнуться с голодом библейских масштабов через несколько месяцев», — заявил Бизли.

Бизли призвал всех участников боевых действий предоставить доступ гуманитарной помощи, а также предложил вложить 350 миллионов долларов в создание сети логистических центров для обеспечения движения поставок гуманитарной помощи по всему миру.

«Время не на нашей стороне, поэтому давайте действовать мудро и быстро», — заключил Бизли.

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