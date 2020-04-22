В Москве за сутки из-за коронавируса умерло 28 человек

За последние сутки в Москве умерло еще 28 человек с пневмонией из-за коронавируса. Об этом в среду, 22 апреля, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на столичный оперативный штаб.

Среди умерших — пациенты от 30 до 93 лет. Большинство пациентов имели сопутствующие заболевания, среди которых гипертония, хронический бронхит, сахарный диабет, онкология, аневризма аорты. Один из скончавшихся проходил лечение в частной клинике.

Общее число скончавшихся в городе с COVID-19 достигло 261.

В Москве зафиксировано 29433 больных коронавирусом, 2057 из которых вылечились.