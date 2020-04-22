В регионе заработала горячая линия по вопросам помощи в период коронавируса

В Калининградской области начала работать горячая линия по вопросам помощи в период распространения коронавируса. Вопросы можно задать по телефону
«Сервис объединил в себе все существующие в регионе горячие линии. При обращении можно узнать о новых мерах поддержки граждан, семей с детьми, бизнеса, работе различных учреждений в период распространения новой коронавирусной инфекции», — отметили в пресс-службе.
Телефон горячей линии работает по будням с 9:00 до 18:00. Звонок бесплатный.Отметим, что по состоянию на 22 апреля в Калининградской области подтверждено 163 случая заражения коронавирусом. Согласно официальным данным, один человек скончался, 45 пациентов выздоровели.
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