В регионе заработала горячая линия по вопросам помощи в период коронавируса

В Калининградской области начала работать горячая линия по вопросам помощи в период распространения коронавируса. Вопросы можно задать по телефону 8 (800) 201-39-00. Об этом «Новому Калининграду» сообщили в пресс-службе регионального правительства.



«Сервис объединил в себе все существующие в регионе горячие линии. При обращении можно узнать о новых мерах поддержки граждан, семей с детьми, бизнеса, работе различных учреждений в период распространения новой коронавирусной инфекции», — отметили в пресс-службе.

Телефон горячей линии работает по будням с 9:00 до 18:00. Звонок бесплатный.