Две трети умерших от коронавируса москвичей обратились к медикам на поздних стадиях

Две трети умерших от коронавируса не обращались на ранней стадии за медпомощью при симптомах ОРВИ, считая это простудой или сезонной аллергией. Между тем самолечение подвергает смертельному риску здоровье пациентов. Об этом сообщает оперштаб по коронавирусу.

Коронавирус можно спутать с ОРВИ или сезонной аллергией. Даже незначительные на первый взгляд симптомы (такие как кашель, насморк, повышение температуры и другие) могут быть свидетельством начала заболевания инфекцией. Ухудшение состояния до крайне тяжелого в большинстве случае происходит резко, на 5-8-й день после заражения, и требует немедленной госпитализации, предупреждают в оперштабе.

И напоминают: если вы чувствуете любые симптомы ОРВИ, оставайтесь дома и не занимайтесь самолечением. Не рискуйте своей жизнью и здоровьем, а также жизнью и здоровьем окружающих – вызовите врача на дом.