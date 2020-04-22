В США за время пандемии скончались более 45 тыс. пациентов с коронавирусом

В США зарегистрировано более 800 тысяч случаев коронавирусной инфекции. Статистику, связанную с эпидситуацией в мире, опубликовал в среду, 22 апреля, Роспотребнадзор.
По его данным, всего в США зарегистрировано 819 164 новых случаев инфекции. Умерли с начала пандемии 45 340 человек.На втором месте по числу заболевших — Испания (204 178 случаев, умерли 21 282 человека), на третьем — Италия (183 957 случаев, умерли 24 848 человек). Россия с 57 999 случаев (513 умерших) замыкает десятку стран с наибольшей заболеваемостью.
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