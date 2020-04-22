«Помогите хотя бы советом»: рассказы наших читателей, оставшихся без работы

На прошлой неделе мы обратились к вам с просьбой рассказать о том, как введенный в регионе режим самоизоляции отразился на вашей работе: отправили ли вас в незапланированный отпуск, сократили или уволили, есть ли у вас возможность подзаработать, сменив сферу деятельности, и хватает ли денег вообще. В адрес редакции пришли десятки писем, описывающих очень разные ситуации, но значительная их часть заканчивалась одним и тем же вопросом: «Что делать?».



К сожалению, мы не можем ответить всем написавшим нам, но, возможно, получить некоторые ответы на возникающие вопросы помогут специалисты «горячей линии» по вопросам помощи в период распространения коронавируса. О её запуске региональные власти объявили в среду, 22 апреля. «Сервис объединил в себе все существующие в регионе горячие линии. При обращении можно узнать о новых мерах поддержки граждан, семей с детьми, бизнеса, работе различных учреждений в период распространения новой коронавирусной инфекции», — отмечают в пресс-службе правительства.

Телефон «горячей линии»: 8 (800) 201-39-00 (по будням с 9:00 до 18:00). Звонок бесплатный.

Игорь:

— Долгое время (лет 5) работал копирайтером для сайтов по продаже косметики и биологически активных добавок. Почти всегда писал из дома, думая, что меня это всё не коснется. Но в конце марта заказчик начал игнорировать мои письма, не отвечал на звонки и не платил деньги (зарплата сдельная раз в неделю). Когда я нашел личный номер начальника, он взял трубку и признался, что заказов на продукцию больше нет, поставок из-за границы стало намного меньше, и его бизнес на грани банкротства. Компенсаций от государства не дали, так как говорят, мол, ты работал в какую-то «черную». Сейчас уехал на дачу в Голубево и питаюсь прошлогодним картофелем с капустой и хлебом ручной работы. Собираюсь на рыбалку. Ищу работу.

Влад:

— Работал официантом, был оформлен официально. Сейчас — в отпуске без содержания, денег нет, а надо платить за квартиру. Ищу работу грузчиком или разнорабочим. Работа в основном в области, 700-1000 рублей в день плюс проезд и питание за свой счет. Считайте сами.

Вячеслав:

— 30 марта вызвали в отдел кадров и попросили написать заявление на отпуск за свой счет задним числом (27 марта). Не было настроения ругаться, тем более обещали подкидывать подработку. При этом даже не дали взять отпуск за прошлый год. Денег осталось немного, пытаюсь что-то найти по специальности, но пока не получается.

Кристина:

— Я работаю грумером в одном из салонов Калининграда. 28 марта мне сообщили, что мы не можем дальше продолжать работать, так как введен режим самоизоляции, и нашей сферы по оказанию услуг населению нет в списке разрешенных видов деятельности. Это был мой единственный заработок. Я воспитываю двоих детей, в разводе. Финансовых сбережений нет. Необходимо вносить платежи по кредиту в размере 7000 рублей, оплачивать коммунальные услуги. Но у меня сейчас нет денег даже на продукты. Нахожусь на грани отчаяния.

Нина:

— Самозанятая, менеджер по туризму. Работу потеряла сразу после закрытия границ. Денег уже нет. Зарегистрировалась на портале, специализирующемся на объявлениях о работе, как безработная, но предложений для меня там нет. Ищу работу самостоятельно, однако в условиях самоизоляции выходить нельзя, да и многие предприятия не работают.

Ирина:

— Я — врач-стоматолог. Клиника, где я работаю, приняла решение закрыться и не принимать пациентов в период эпидемии, чтобы избежать штрафных санкций. Зарплата сдельная. Её до сих пор не выплатили за март, так как клиника закрыта (и денег нет, как говорит руководитель), а в апреле я вообще ни разу на работу не выходила. Я одна воспитываю ребенка-подростка, на которого не положено никакой поддержки от государства; по документам вроде бы трудоустроена, но фактически работать нельзя. Что делать в такой ситуации?

Алекс:

— 30 марта был мой последний рабочий день, 2 апреля я был уволен. Сейчас не имею никакого дохода. Постоянная регистрация у меня в Башкирии, а временная, на 5 лет, — в Калининградской области. Из-за того, что адреса прописки и фактического пребывания не совпадают, не смог встать на учет онлайн в центре занятости — программа постоянно меня «скидывала», не давая зарегистрироваться. Выяснил, что для того, чтобы встать на учет в таком случае, нужно прийти нужно лично. Для меня это проблема, так как нужно ехать в Багратионовск, а автобусы рейсовые у нас из поселка ходят только рано утром, а затем — вечером. Ещё и не факт, что на учет поставят. В общем, я в капкане: нет денег, нет работы — и режим самоизоляции.

Владислав:

— Я один из тех, у кого жизнь связана с морем. Многим морякам, чтобы прокормить свои семьи, приходится работать за границей. Работа вдали от дома, без родных и близких людей, с постоянными издержками по смене экипажей, визами, формальностями и так создавала много трудностей морским специалистам, а с наступлением ограничений в связи с пандемией по COVID-19 буквально все лишились работы и средств к существованию. У меня трое детей, и я реально не знаю, как нам существовать в дальнейшем: границы закрыты, заработанные средства закончились. А сколько моряков не могут вернуться домой, и компании в которых они трудятся не могут чего-либо предпринять? Остаётся только ждать благополучного исхода этой ситуации.

Татьяна Моргулец:

— Я — руководитель НКО «Конноспортивный центр Каприоль» (мы же — пони-клуб в зоопарке). По совместительству — многодетная мама (четверо детей). Моя организация никогда не была прибыльной, заработанные деньги мы тратили на уставные цели: содержание наших животных, арендные платежи, зарплаты сотрудникам. Вели несколько благотворительных проектов, в том числе бесплатную иппотерапию для детей с ограниченными возможностями здоровья, спортивные группы для талантливых детей, новогодние ёлки для более 600 подопечных детских благотворительных фондов и интернатов. Организации в этом году исполнится 23 года. Наша ситуация такова: ходить на работу мы можем, лошадей — а их почти 100 — кормить и убирать нужно. Но все способы зарабатывать нам недоступны. Тренировки проводить нельзя, с арендами — непонятно. А в январе, когда на НКО не дали кредит, я взяла его на себя и купила так необходимый нашим спортсменам большой коневоз. Кредит большой, под кредитные каникулы не попадает. Мы объявили сбор. Средств хватило на корма до 10 апреля. Сейчас [корма нам] завезли в долг.

Елизавета:

— Я — мать одиночка, живу в съемной квартире. Получаю пособие (10990 рублей) и декретные (2777 рублей). Должна была в апреле выйти на работу, но из-за угрозы ЧС не могу этого сделать. Денег — только на оплату квартиры. Запасы продуктов кончаются, и в сложившейся ситуации я не знаю что делать. Многие скажут, что нужно думать прежде, чем рожать, но обстоятельства бывают разные. Помогите хотя бы советом.

Анонимно:

— Работу потерял ещё в феврале. Состою на учете в службе занятости. Пособие на проживание — 8 тысяч в месяц. Из них, не считая расходов на коммуналку, продукты питания и хозяйственные мелочи, нужно вносить платежи по кредиту в размере 7600 рублей. Банки отказываются предоставить мне кредитные каникулы. На работу устроиться, естественно, невозможно, так как её нет. На улицу выйти, к примеру, рыбы наловить для пропитания нельзя (у меня есть кошка и собака) — выпишут штраф. Все проходит как при карантине, но официально я сам себя изолировал, не хочу работать, оплачивать штрафы банкам и государственные поборы. А себе чиновники зарплату уменьшать не хотят, ненужные сейчас организации (например, фестивальную дирекцию) никто не сокращает.

Евгений:

— В конце февраля-начале марта начал собирать пакет документов для трудоустройства в Польше. В 10-х числах марта получил рабочую визу и к этому моменту успел уволиться с предыдущей работы. Билеты были куплены на 16 марта. Но с 15-го числа закрыли все границы, и выезд стал возможен только с отбыванием двухнедельного карантина за свой счет (проживание, питание и пересечение границы на своем авто). В итоге до конца марта перебивался подработками, сейчас и они закончились. Надеюсь, после расширения списка работающих предприятий получится найти работу. Долги и кредиты растут, как снежный ком.

Константин:

— Работал системным администратором, в феврале уволился ради поиска более надежной фирмы с перспективой долгой работы (там, где работал прежде, не очень адекватное руководство). Ходил на собеседования — вакансий негусто, — взял подработку на месяц. Думал, потихоньку найду работу. Подработка закончилась — объект завершили. И сейчас из-за пандемии коронавируса совершенно не публикуются новые вакансии, нет вообще ничего. Есть кредит ипотечный, пытался встать на учет по безработице — сервер выдает ошибку, отправил письмо в техподдержку. Также отправил в банк просьбу об отсрочке платежа по кредиту, пока ответа нет. Хорошо, что жена работает — так бы вообще не знали, что делать.

Татьяна:

— В 2018 году наша семья распалась, муж ушел к другой женщине, и, кроме того, я потеряла хорошую работу. Мы с сыном остались в съемной квартире практически без работы и средств к существованию. На тот момент ребёнок ходил в хорошую школу с углубленным изучением ряда предметов, а также занимался музыкой, танцами и спортом. Я подрабатывала уборкой частных квартир — естественно, неофициально, потому что устроиться на официальную работу из-за плотного графика ребенка (отвезти/забрать из школы, отвезти/забрать с секций) было просто нереально. Денег едва хватало на оплату жилья, секций и покупку продуктов.

В январе мы приняли непростое решение переехать в Светлогорск, поскольку нашли съемную квартиру в два раза дешевле, чем в Калининграде. Ребёнок здесь может продолжать заниматься любимым спортом и даже в лучших условиях, хорошую школу с углубленным изучением предметов пришлось сменить на спортивный класс в обычной местной школе. Я начала искать работу с графиком 5/2, поскольку практически каждые выходные у ребёнка выезды в область на соревнования. Отказаться от последней секции для сына, которой он отдал шесть лет из своих девяти, с моей стороны было бы преступлением, поскольку после развода, смены школы и отказа от всех остальных занятий он и так был надломлен — обращались даже за помощью к психологам.

Ничего подходящего по работе не находилось, поэтому я в основном подрабатывала, как и прежде, уборкой квартир и параллельно продавала на сайте бесплатных объявлений всё, что можно было продать из имеющегося у нас дома: одежду, технику, и так далее. С конца марта единственная имеющаяся у меня возможность заработка из-за режима самоизоляции также оказалась утеряна, и что делать дальше, я не знаю. Не знаю, где на данный момент брать деньги на оплату съёмной квартиры и на другие наши нужды.

Имею высшее образование, но по профессии никогда не работала. Долгое время работала на удаленке (в сфере торговли, организатором совместных закупок), поэтому записей в трудовой книжке, естественно, нет. Куда обращаться в данной ситуации, да ещё и в чужом городе, я не знаю. Имею ли я право на какую-то поддержку от государства? В какой центр занятости мне необходимо обратиться, если я прописана в Гусеве, а живу в Светлогорске?

Публиковать мою историю необязательно. Я не люблю прилюдно жаловаться, тем более, понимаю, что есть семьи, у которых всё гораздо хуже. Мы живы и здоровы, а на сегодняшний день это самое важное. Мне просто хочется найти хорошую работу, закрыть задолженность по кредитной карточке и сделать максимально комфортной жизнь ребёнка в этой непростой ситуации.

Подготовил: Денис Туголуков. Фото: Виталий Невар / Новый Калининград