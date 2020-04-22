Россия стала второй в мире по темпам распространения коронавируса после США

Россия стала второй в мире по темпам распространения коронавируса после США
Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Пандемия коронавируса в 2020 году

Россия в настоящее время занимает второе место в мире по темпам прироста числа инфицированных новым коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные Роспотребнадзора.

За сутки в стране было зарегистрировано 5236 новых случаев инфекции. На первом месте находятся США с 26 405 случаями. За Россией следуют Турция (4611 случаев) и Великобритания (4301 случай).

Наибольшая летальность фиксируется в Бельгии — 14,6% от официально зарегистрированных случаев. Далее идут Великобритания (14,3%) и Италия (13,4%). В США летальность составляет 5,5%.

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