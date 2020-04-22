В Литве продлили карантин до 11 мая

Правительство Литвы продлило карантин до 11 мая, сообщает Delfi.lt. При этом с 29 апреля в соседней республике планируют возобновить работу уличных кафе, салонов красоты, библиотек, зоопарков и других учреждений при условии соблюдения ограничений, необходимых в рамках борьбы с распространением коронавируса.

«Поскольку в Литве сейчас проводят не только рекордное количество лабораторных исследований, но и количество случаев коронавируса фиксируется рекордно небольшое, логично продвижение вперёд, смягчая некоторые условия», — сказал министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига.

Как отмечает издание, правительство планирует разрешить работу всех магазинов, включая точки в крупных торговых центрах. При этом покупатели обязаны будут соблюдать дистанцию.

По состоянию на 22 апреля в Литве подтверждено 1370 случаев заражения коронавирусом. От инфекции скончалось 38 человек, 357 пациентов выздоровели.