Поликлиника Зеленоградска закрыта на дезинфекцию из-за коронавируса у одного из медиков

В Зеленоградске в настоящее время на дезинфекцию закрыта поликлиника. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» сообщил очевидец.



Судя по размещенному на дверях поликлиники объявлению, дезинфекция идет второй день и должна завершиться в среду. Она связана с «эпидемиологически неблагополучной обстановкой по COVID-19».

Министр здравоохранения региона Александр Кравченко в интервью корреспонденту «Нового Калининграда» назвал процедуру стандартной. «У нас много структур и подразделений по медорганизациям закрывается не на карантин, а на окончательную дезинфекцию. То есть мы нашли такую вспышку и там нет постоянно людей, то мы вводим ограничительные мероприятия — отмываем это, медработников контактных обследуем и возвращаем на работу после отрицательных результатов. Это абсолютно нормальная рутинная работа. Это не должно вызывать каких-то там особых эмоция типа „Ах, у нас там закрыли!“. Ну, закрыли — ну и что? Мы обработку провели и вышли. Три-четыре дня это занимает. Тем самым мы ограничиваем распространение», — заявил Кравченко.

На уточняющий вопрос, выявлялся ли коронавирус в Зеленоградской ЦРБ, Кравченко ответил следующее: «В Зеленоградске, по-моему, внутри стационара ничего не было, потому что это был врач, который не вышел даже на работу». Насчет поликлиники министр ничего конкретизировать не стал.

Напомним, ранее стало известно об аналогичных случаях в Чкаловске и в филиале детской поликлиники №6 по ул. Леонова.