Мэр Москвы предлагает ввести систему цифровых пропусков по всей России из-за пандемии

Систему цифровых пропусков необходимо распространить на все регионы России. Это позволит администрировать принятые меры из-за ситуации с коронавирусной инфекцией. Такое мнение высказал мэр Москвы Сергей Собянин, пишет «Интерфакс».

«Я считаю, что ее (систему цифровых пропусков) можно распространить не только на близлежащие регионы, но и другие регионы с целью контроля переезда на авиационном транспорте, железнодорожном, междугородними и межрегиональными перевозками на автобусах, чтобы мы не рубили эти связи, а настраивали эту систему так, чтобы мы видели, что за поток, в каком объеме, кто перемещается и т. д.», — заявил Собянин в среду в ходе заседания президиума Координационного совета при Правительстве РФ по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции с участием глав регионов.

Мэр столицы напомнил, что со среды в Москве введен автоматический контроль за всеми гражданами, которые передвигаются на любом виде транспорта, будь то метрополитен или личные машины. Он добавил, что поддерживает профилактику лечения заболевания с целью минимизирования количества тяжелобольных, так как это увеличивает возможности госпитализации в системе здравоохранения. Мэр отметил, что чем меньше тяжелобольных, тем лучше данная система госпитализации работает.