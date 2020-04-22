В испанском порту Лас-Пальмас застряли сто моряков из Калининграда

Из испанского порта Лас-Пальмас не могут вернуться домой 100 моряков из Калининграда, а также порядка 70 человек из других регионов России. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на руководителя регионального отделения Российского профсоюза моряков (РПМ) Вадима Мамонтова.



«Ситуация довольно критическая. Уже длительное время мы не можем помочь вернуться домой гражданам России, которые работали на судах в море. Сегодня в Лас-Пальмасе „зависло“ 100 жителей Калининграда, 50 крымчан и более 20 человек из регионов Северо-Запада. При этом крюинговые компании, которые отправляли их в море, смогли договориться с авиакомпанией о вывозном рейсе. Но дальше ситуация зашла в тупик», — рассказал Мамонтов.

По его словам, авиаперевозчик, ссылаясь на существующие требования, запросил от крюинга официальные письма от региональных властей, что они готовы взять на себя ответственность и принять жителей в условиях мер по борьбе с коронавирусом. Однако местные власти говорят, что федеральное законодательство позволяет авиакомпании выполнить вывозной рейс и отказываются давать такой документ.