«Водоканал» предупреждает жителей региона об активизировавшихся мошенниках

«Водоканал» предупреждает жителей региона об активизировавшихся мошенниках
Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: ЖКХ

«Водоканал» предупреждает об участившихся случаях мошенничества в регионе. Жителям рассылают объявления от «Единой информационной службы жилищно-коммунального хозяйства» с требованием метрологической поверки счётчиков или их замены.

«Главная цель таких „предупреждений“ — не реальная поверка приборов учёта воды, а банальная продажа гражданам водосчётчиков устаревших моделей по цене, которая в 8-10 раз превышает реальную стоимость подобного рода устройств. Кроме того, навязанные по платной замене счётчики имеют исёткший срок поверки», — сообщили «Новому Калининграду» в пресс-службе областного правительства.

В «Водоканале» подчёркивают, что «предупреждения», которые рассылают жителям, не имеют юридической силы. «Никакие финансовые последствия для вас не наступят. В Калининграде и области работают лишь два предприятия, которые уполномочены правительством РФ осуществлять работы по поверке приборов учёта воды — это ГП КО „Водоканал“, расположенное на Советском проспекте, 107, и федеральное бюджетное учреждение „Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Калининградской области“ (ФБУ „Калининградский ЦСМ“), на улице Больничной, дом 4», — отметили в предприятии.

В «Водоканале» также добавили, что в условиях режима самоизоляции поверку счётчиков не проводят.

Ранее в областном правительстве сообщали, что в период режима самоизоляции в регионе участились случаи финансового мошенничества. Жителей просят быть бдительными.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram.



Комментировать (1)

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]

Комментарии к событию

prealoader
prealoader
???
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter