«Водоканал» предупреждает жителей региона об активизировавшихся мошенниках

«Водоканал» предупреждает об участившихся случаях мошенничества в регионе. Жителям рассылают объявления от «Единой информационной службы жилищно-коммунального хозяйства» с требованием метрологической поверки счётчиков или их замены.

«Главная цель таких „предупреждений“ — не реальная поверка приборов учёта воды, а банальная продажа гражданам водосчётчиков устаревших моделей по цене, которая в 8-10 раз превышает реальную стоимость подобного рода устройств. Кроме того, навязанные по платной замене счётчики имеют исёткший срок поверки», — сообщили «Новому Калининграду» в пресс-службе областного правительства.

В «Водоканале» подчёркивают, что «предупреждения», которые рассылают жителям, не имеют юридической силы. «Никакие финансовые последствия для вас не наступят. В Калининграде и области работают лишь два предприятия, которые уполномочены правительством РФ осуществлять работы по поверке приборов учёта воды — это ГП КО „Водоканал“, расположенное на Советском проспекте, 107, и федеральное бюджетное учреждение „Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Калининградской области“ (ФБУ „Калининградский ЦСМ“), на улице Больничной, дом 4», — отметили в предприятии.

В «Водоканале» также добавили, что в условиях режима самоизоляции поверку счётчиков не проводят.

Ранее в областном правительстве сообщали, что в период режима самоизоляции в регионе участились случаи финансового мошенничества. Жителей просят быть бдительными.