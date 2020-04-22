Прокуратура: по новому закону арендодатель обязан дать отсрочку коммерсантам

Вступил в силу федеральный закон, обязывающий арендодателей недвижимости всех форм собственности предоставлять отсрочку по платежам в 2020 году в регионах, где введен режим повышенной готовности или чрезвычайной ситуации. Об этом сообщает областная прокуратура среду, 22 апреля.



Речь о законе от 01.04.2020 № 98-ФЗ. Согласно документу, арендатор — организация или ИП из наиболее пострадавших отраслей экономики — вправе требовать уменьшения арендной платы за 2020 год в связи с невозможностью использовать имущество из-за решения о введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.

Арендодатель обязан заключить в течение 30 дней со дня обращения арендатора дополнительное соглашение к договору, предусматривающее отсрочку внесения арендной платы за 2020 год. Данные положения распространяются на договоры аренды недвижимости, заключенные до принятия решения о введении в субъекте РФ режима повышенной готовности или ЧС.

Отсрочка предоставляется в отношении недвижимого имущества, находящегося в государственной, муниципальной или частной собственности, за исключением жилых помещений. Ее должны дать на срок до 1 октября 2020 года, начиная с даты введения режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на территории субъекта РФ.

Согласно постановлению правительства России, предусматривается, что, органами власти субъектов РФ, органами местного самоуправления, сторонами договора могут быть установлены иные условия предоставления отсрочки, если это не приведет к ухудшению условий, установленных Правительством РФ.

Этим документом предусмотрены следующие условия отсрочки:

— задолженность по арендной плате подлежит уплате не ранее 1 января 2021 года и не позднее 1 января 2023 года поэтапно не чаще одного раза в месяц, равными платежами, размер которых не превышает размера половины ежемесячной арендной платы по договору аренды;

— отсрочка предоставляется на срок действия режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на территории субъекта России. Причем, за период действия режима или ЧС аренда оплачивается в полном объеме, но за период с момента окончания такого режима и до 1 октября — в размере 50%.

— штрафы, проценты и т.д. в связи с несоблюдением арендатором порядка и сроков внесения арендной платы (в том числе в случаях, когда такие меры предусмотрены договором) в связи с отсрочкой не применяются;

— установление арендодателем дополнительных платежей, подлежащих уплате арендатором в связи с предоставлением отсрочки, не допускается;

— размер арендной платы, в отношении которой предоставляется отсрочка, может быть снижен по соглашению сторон;

— если договором аренды предусматривается включение в арендную плату платежей за пользование арендатором коммунальными услугами и (или) расходов на содержание арендуемого имущества, отсрочка по указанной части арендной платы не предоставляется, за исключением случаев, если в период действия режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на территории субъекта Российской Федерации арендодатель освобождается от оплаты таких услуг и (или) несения таких расходов.

Арендодателям также рекомендуется «предусмотреть уменьшение размера арендной платы с учетом фактического неосуществления арендатором деятельности, а также с учетом установленных Указами Президента РФ нерабочих дней», говорится в сообщении.