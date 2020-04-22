Запрет остановки, блоки, неровности: какие дорожные новшества приготовила мэрия

В апреле-мае в Калининграде появится несколько нововведений, связанных с безопасностью пешеходов и автомобилистов. Об этом сообщает администрация города в соцсетях.



В частности, до конца апреля у светофора на Т-образном перекрёстке улиц Горького и Сибирякова появится дополнительная секция для пешеходов. В мае планируется ввести запрет на остановку транспорта вдоль ул. Согласия (от ул. Гайдара до ул. Елизаветинской).Там установят дорожные знаки «Остановка запрещена» и «Работает эвакуатор». То же самое произойдет на нечётной стороне Воздушной (от проспекта Мира до ул. Саратовской).

На проезде вдоль дома № 52-58 по ул. 9 Апреля будет установлен «лежачий полицейский», поскольку там ходят дети в 24-ую школу. Раскатанную «по бывшему газону» дорогу в районе магазина «Метро» на Московском проспекте перегородят бетонными блоками.

Всех, кто готов выступить с аналогичными предложениями, связанными с безопасностью на дорогах, в мэрии просят обращаться через электронную почту cityhall@klgd.ru (с пометкой «в комиссию по безопасности дорожного движения»).