Калининградке, рассказавшей о визите сотрудника Центра «Э», стали поступать угрозы

Калининградке, рассказавшей о визите сотрудника Центра «Э», стали поступать угрозы
Виталий Невар / Новый Калининград
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Жительнице Калининграда Диане Забровской, которая рассказала о визите сотрудника Центра «Э» после комментария в соцсети, стали поступать угрозы.

Как рассказала «Новому Калининграду» Забровская, сразу после того, как новость об инциденте появилась в СМИ, ей в личных сообщениях во «ВКонтакте» стали писать незнакомые люди, которые обзывали ее нецензурными эпитетами и угрожали расправой.

«Тебе ****** (конец), дура. Тебе коронавирус подсыпим возле двери. Молись, сучка», — написал Алексей.

«На тебя сейчас улетело заявление в ФСБ за призывы к сепаратизму. Мне пофигу. Я добьюсь твоего ареста», — угрожал Евгений.

«Пропиарь меня тоже. Чтоб ты, сука, заболела коронавирусом. ***** (обнаглела), мразота. Тебе дверь обмажут говном с коронавирусом», — прислал сообщение Станислав.

За один день Забровская получила с десяток сообщений с обзывательствами, угрозами, обвинениями в том, что она — «бот» и требованием срочно удалить свой комментарий или аккаунт. Были письма и относительно юмористического характера.

Так, некий Олег написал: «Здравствуйте, это оперуполномоченный Олег Владимирович. Пишу вам, гражданка, из Москвы и требую больше не разжигать конфликты и не нарушать правила РФ. В противном случае, я опять отправлю к вам оперативников для разъяснительной беседы. Не забывайте свое место:вы — раб Калининграда. Примите это и носите эту ношу с собой по жизни. Спасибо за внимание. С уважением, майор Коноплюхин».

Женщина отмечает, что также получила и много сообщений со словами поддержки и благодарности. 

По словам 48-летней Дианы Забровской, 21 апреля к ней домой пришел полицейский. Женщина уверяет, что это был сотрудник Центра «Э», который потребовал удалить комментарий, который она оставила накануне под постом с новостью про пикет в паблике «Нового Калининграда» .


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