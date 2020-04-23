За сутки в стране выявили 4774 новых случая коронавируса, умерли 42 человека

В России за сутки зафиксировано 4774 новых случая коронавируса в 81 регионе. Об этом в четверг, 23 апреля, сообщает столичный штаб по контролю за новой инфекцией.

47,8% заразившихся не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 42 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровел 471 человек.

Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 62 773 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 555 летальных исходов, выздоровел 4891 человек.