За сутки в стране выявили 4774 новых случая коронавируса, умерли 42 человека

За сутки в стране выявили 4774 новых случая коронавируса, умерли 42 человека
Виталий Невар / Новый Калининград
Продолжение: У 6 из 8 выявленных за сутки заболевших коронавирусом не было симптомов
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В России за сутки зафиксировано 4774 новых случая коронавируса в 81 регионе. Об этом в четверг, 23 апреля, сообщает столичный штаб по контролю за новой инфекцией.

47,8% заразившихся не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 42 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровел 471 человек.

Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 62 773 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 555 летальных исходов, выздоровел 4891 человек.

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