У 6 из 8 выявленных за сутки заболевших коронавирусом не было симптомов

У 6 из 8 выявленных за сутки заболевших коронавирусом не было симптомов
Виталий Невар / Новый Калининград
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У шести из восьми новых выявленных заболевших коронавирусом болезнь протекала без симптомов. Инфекция выявлена у них при активном обследовании как у контактировавших с ранее заболевшими.

Еще два случая коронавирусной инфекции сопровождаются пневмонией.

Возрастной состав заболевших:

— 18-29 лет — 1 человек,

— 30-50 — 3 человека,

— 50-65 лет — 3 человека,

— старше 65 лет — 1 человек.

Общее число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции в регионе по состоянию на утро 23 апреля — 171. Выписано по выздоровлению 48 человек. Один пациент скончался.


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