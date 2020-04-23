У 6 из 8 выявленных за сутки заболевших коронавирусом не было симптомов

У шести из восьми новых выявленных заболевших коронавирусом болезнь протекала без симптомов. Инфекция выявлена у них при активном обследовании как у контактировавших с ранее заболевшими.
Еще два случая коронавирусной инфекции сопровождаются пневмонией.
Возрастной состав заболевших:
— 18-29 лет — 1 человек,
— 30-50 — 3 человека,
— 50-65 лет — 3 человека,
— старше 65 лет — 1 человек.
Общее число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции в регионе по состоянию на утро 23 апреля — 171. Выписано по выздоровлению 48 человек. Один пациент скончался.
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