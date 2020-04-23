Алиханов пообещал пока не вводить в Калининградской области электронные пропуска

Региональные власти пока не намерены вводить в Калининградской области цифровые пропуска. Об этом губернатор Антон Алиханов сообщил, в комментариях под постом в своем Instagram.



В ответ на вопрос пользователя о том, «планируется ли в нашем регионе введение электронных пропусков», губернатор ответил коротко — «Нет».

Ранее стало известно, что Минкомсвязи России получило заявки от 21 субъекта Российской Федерации на внедрение федерального решения выдачи цифровых пропусков. В рамках первой очереди внедрения к федеральной платформе подключатся семь регионов Центрального федерального округа — Костромская, Тульская, Тамбовская, Ярославская, Владимирская, Белгородская и Орловская области. Со следующей недели планируется начать внедрение федерального решения в 14 регионах Поволжья, Сибири, Дальнего Востока, Северного Кавказа.