Власти предупреждают о масштабном отключении света в Калининграде в воскресенье

Власти предупреждают о масштабном отключении света в Калининграде в воскресенье
Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Коммунальные проблемы

Утром в воскресенье, 26 апреля, из-за ремонтно-восстановительных работ не будет света на значительной части Центрального района. Об этом сообщает администрация Калининграда.

Света не будет с 4 до 10 утра. Это связано с ремонтом линии электропередачи, соединяющей Приморскую ТЭС и одну из подстанций. Отключение затронет микрорайон Прегольский, улицы Спортивную, Воздушную, Чернышевского, К. Маркса, Красносельскую, Бассейную, Катина, Столярную, 1-ую Большую Окружную, Каштановую аллею, проспекты Победы и Мира. Социально значимые объекты, расположенные в этой части города, обещают запитать от дизель-генераторов.

Причина ремонта — повреждение воздушной линии электропередачи неделю назад — 14 апреля этого года, когда без света остались более 25 тыс.человек..

О ходе ремонтных работ и времени восстановления электроснабжения можно узнать по телефону контакт-центра компании «Россети Янтарь»: 8 800 775 57 48 (звонок бесплатный).


Подписывайтесь на наш канал в Telegram.



Комментировать (4)

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]

Комментарии к событию

prealoader
prealoader
???
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter