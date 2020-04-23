Власти предупреждают о масштабном отключении света в Калининграде в воскресенье

Утром в воскресенье, 26 апреля, из-за ремонтно-восстановительных работ не будет света на значительной части Центрального района. Об этом сообщает администрация Калининграда.



Света не будет с 4 до 10 утра. Это связано с ремонтом линии электропередачи, соединяющей Приморскую ТЭС и одну из подстанций. Отключение затронет микрорайон Прегольский, улицы Спортивную, Воздушную, Чернышевского, К. Маркса, Красносельскую, Бассейную, Катина, Столярную, 1-ую Большую Окружную, Каштановую аллею, проспекты Победы и Мира. Социально значимые объекты, расположенные в этой части города, обещают запитать от дизель-генераторов.

Причина ремонта — повреждение воздушной линии электропередачи неделю назад — 14 апреля этого года, когда без света остались более 25 тыс.человек..

О ходе ремонтных работ и времени восстановления электроснабжения можно узнать по телефону контакт-центра компании «Россети Янтарь»: 8 800 775 57 48 (звонок бесплатный).