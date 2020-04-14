Энергетики: все оставшиеся без света потребители подключены к электроснабжению

Энергетики: все оставшиеся без света потребители подключены к электроснабжению
Виталий Невар / Новый Калининград
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Все потребители Центрального района, которые из-за аварии остались без света, вновь подключены к электроснабжению. Об этом сообщила пресс-служба «Янтарьэнерго».

Подключение было завершено в 20.55, уточнили энергетики. Напомним, причиной отключения от электроснабжения большей части Центрального района стало повреждение высоковольтной линии. Авария случилась в 15.52. Без света остались 25650 человек на 19 улицах: Катина, Белинского, Борзова, Добролюбова, Воздушная, Чкалова, пр-т Победы, Тенистая аллея, Мишина, Глазунова, Радистов, пер. Воздушный, Харьковская, Красносельская, Бассейная, Тихоненко, Ручейная, Палубная, Ломоносова. Работы по устранению обрыва линии 110 кВ запланированы на среду.

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