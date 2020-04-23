Случаи коронавируса зарегистрированы в 15 муниципалитетах области

Случаи коронавируса зарегистрированы в 15 муниципальных образованиях Калининградской области. Об этом на брифинге в четверг, 23 апреля, журналистам сообщила глава областного Роспотребнадзора Елена Бабура, передает корреспондент «Нового Калининграда».
«У нас заболевшие зарегистрированы на сегодняшний день на территории 15 муниципальных образований. Безусловно, наибольшее количество — в городе Калининграде, 125 случаев, или 73% от общего количества зарегистрированных случаев. Также у нас зарегистрированы случаи заболевания в Черняховском районе (11 случаев), в Гурьевском районе (10 случаев), в Зеленоградском (3 случая), по три случая в Гвардейском и Балтийском городских округах, по два случая в Краснознаменском, Полесском и Багратионовском районах и по одному случаю в Нестерове, Пионерском, Светлом, Советске, Озерске и Правдинске», — сказала Бабура.
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