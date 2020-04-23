Самому старшему из заболевших коронавирусом в Калининграде 95 лет

Самому старшему из заболевших коронавирусом в Калининграде 95 лет
Виталий Невар / Новый Калининград
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Наиболее часто коронавирус находят у калининградцев в возрасте от 30 до 64 лет. Об этом на брифинге в четверг, 23 апреля, журналистам сообщила глава областного Роспотребнадзора Елена Бабура, передает корреспондент «Нового Калининграда».

«По половому признаку если разделить наших заболевших, то это 80 мужчин и 91 женщина. По возрастному. Наибольшее число заболевших в возрастных группах 50-64 года и 30-49 лет, то есть это достаточно молодые люди, до 64-летнего возраста, это та группа, которая у нас болеет наиболее часто. Самому маленькому заболевшему 4 месяца, самому старшему заболевшему 95 лет», — сказала Бабура.

Она также отметила, что недельный прирост заболеваемости в регионе растет и сейчас составляет около 9,5%.

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