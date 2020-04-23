В Областной клинической больнице выявлено 9 случаев коронавируса

В Областной клинической больнице выявлено 9 случаев коронавируса
Виталий Невар / Новый Калининград
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В областной клинической больнице выявлено 9 случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщила на брифинге в четверг, 23 апреля, глава регионального управления Роспотребнадзора Елена Бабура, передает корреспондент «Нового Калининграда».

Случаи коронавируса отмечены как среди персонала, так и пациентов больницы. Сейчас в ней проводятся мероприятия по локализации очагов инфекции. «Самые главные меры, которые будут приняты — это максимальное разобщение пациентов, это переход работы персонала на сменную систему работы, — отметила Елена Бабура. — Переход работы на полуинфекционный, я бы сказала, стационар, это шлюзы перед входом в каждое отделение, это кормление пациентов непосредственно на месте в палатах».



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