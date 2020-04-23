COVID-19 зафиксирован у 43 калининградских медиков

COVID-19 зафиксирован у 43 калининградских медиков
Виталий Невар / Новый Калининрад
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В Калининградской области коронавирус выявлен у 43 медработников. У большинства из них не было никаких симптомов заболевания, сообщила на брифинге в четверг, 23 апреля, глава регионального управления Роспотребнадзора Елена Бабура, передает корреспондент «Нового Калининграда».

«Наверное, по пальцам одной руки, может быть, двух рук — это случаи, которые связаны с клиническим проявлением инфекционного заболевания», — пояснила Елена Бабура. По ее словам, именно для того, чтобы сократить риск инфицирования медиков и пациентов, были запрещены плановые операции в больницах. «Ну надо потерпеть, потому что пациенты тоже должны находиться в определенных условиях разобщенными, а не в большом количестве в одной палате», — добавила она.

«У нас будут закрываться и стационары, и отделения, и детские сады, когда они возобновят работу. И мы будем выявлять случаи заболевания коронавирусом. Не надо это возводить вот в такую составляющую. Да, это есть, это обычный процесс», — прокомментировала Елена Бабура случаи закрытия медучреждений на дезинфекцию из-за того, что у их сотрудников был выявлен коронавирус.

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