COVID-19 зафиксирован у 43 калининградских медиков

В Калининградской области коронавирус выявлен у 43 медработников. У большинства из них не было никаких симптомов заболевания, сообщила на брифинге в четверг, 23 апреля, глава регионального управления Роспотребнадзора Елена Бабура, передает корреспондент «Нового Калининграда».



«Наверное, по пальцам одной руки, может быть, двух рук — это случаи, которые связаны с клиническим проявлением инфекционного заболевания», — пояснила Елена Бабура. По ее словам, именно для того, чтобы сократить риск инфицирования медиков и пациентов, были запрещены плановые операции в больницах. «Ну надо потерпеть, потому что пациенты тоже должны находиться в определенных условиях разобщенными, а не в большом количестве в одной палате», — добавила она.