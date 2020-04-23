Бабура о ситуации с COVID-19: мы всегда должны готовиться к худшему сценарию

Бабура о ситуации с COVID-19: мы всегда должны готовиться к худшему сценарию
Виталий Невар / Новый Калининград
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В ситуации с распространением коронавирусной инфекции регион всегда должен быть готов к худшему сценарию. Такое мнение высказала глава управления Роспотребнадзора по Калининградской области Елена Бабура на брифинге в четверг, 23 апреля.

«Мы всегда должны готовиться к худшему сценарию. Всегда. Вот если мы подготовлены к худшему сценарию, мы можем жить спокойно в обычном режиме», — прокомментировала руководитель ведомства.

По состоянию на 23 апреля в Калининградской области выявлен 171 случай заболевания коронавирусом. От инфекции скончался один человек, 48 пациентов выздоровели. «Мы видим, к сожалению, что недельный темп прироста заболеваемости у нас увеличивается. Сейчас он составляет где-то около 9,5 процента», — отметила Елена Бабура. При этом она добавила, что средний показатель по России сегодня составляет 13-14 процентов.

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