Областной Роспотребнадзор: медиков из группы риска тестируют на коронавирус раз в неделю

Областной Роспотребнадзор: медиков из группы риска тестируют на коронавирус раз в неделю
Виталий Невар / Новый Калининград
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В регионе увеличили число медработников, которых тестируют на коронавирус. Об этом журналистам в четверг, 23 апреля, сообщила глава регионального Роспотребнадзора Елена Бабура, передает корреспондент «Нового Калининграда».

Сейчас тестирование на коронавирус в области осуществляют 5 лабораторий: Роспотребнадзора, в одной из частных клиник, в больнице специализированных видов медицинской помощи, в областной инфекционной больнице и в ЦГКБ.

В последней, по словам Бабуры, проходят обследование люди, которые не имеют клинических признаков заболевания. «То есть в основном сейчас с учетом того, что снизилось количество наблюдаемых здоровых лиц, которые у нас прибыли из-за рубежа, там в основном проходят обследование наши медицинские работники. Мы увеличили тестирование наших медицинских работников на коронавирусную инфекцию. А те медицинские работники, которые имеют риск заражения коронавирусной инфекцией, по нашему порядку и по тем требованиям, которые доводит до нас Роспотребнадзор, проходят соответствующее тестирование 1 раз в неделю», — сказала глава ведомства.

Елена Бабура также отметила, что после увеличения числа лабораторий заметно выросло количество тестов. «Если раньше было 200-300 исследований в день, то буквально вчера мы провели уже более 700 исследований. То есть налицо расширение тестирования и я думаю, что эти возможности у нас тоже будут продолжаться. И уже сейчас ведется работа по привлечению других лабораторий, которые будут осуществлять тестирование на коронавирусную инфекцию», — пояснила главный санитарный врач области.

Ранее она уже отмечала, что количество тестов превышает количество обследованных пациентов, так как у одного человека могут взять несколько материалов для анализа. В регионе коронавирус нашли у 43 медиков. При этом у большей части из них не было симптомов заболевания и нашли его при активном тестировании.

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