Эпидемиолог-вирусолог: пандемия коронавируса продлится не менее полугода

Эпидемиолог-вирусолог: пандемия коронавируса продлится не менее полугода
Виталий Невар / Новый Калининград
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Пандемия коронавируса продлится не менее шести месяцев с момента ее начала. Такое мнение высказал глава отдела Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи, подразделение Института вирусологии им. Ивановского Александр Бутенко, пишет «Интерфакс».

«Пандемии двух других зоонозных (для которых естественным „резервуаром“ являются животные) коронавирусных инфекций SARS (Китай, 2002-2003) и MERS (Саудовская Аравия, 2012-2014), закончились примерно через 6-7 месяцев после регистрации первых случаев», — уточнил он на онлайн-конференции.

«Можно предположить, что такая ситуация произойдет с пандемией COVID-19, хотя этот вирус обладает значительно большим потенциалом передачи от больных людей здоровым», — отметил Бутенко.


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