Главное о коронавирусе в четверг, 23 апреля

Губернатор Антон Алиханов неожиданно сообщил, что в понедельник, 27 апреля, в регионе вновь откроются строительные и мебельные магазины. Чуть позже его пресс-секретарь постарался придать сообщению менее утвердительный характер. Однако ближе к вечеру о возможности открытия магазинов непродовольственных товаров, в которые оборудован вход с улицы, заявила и глава областного Роспотребнадзора Елена Бабура. Есть вероятность, что ее голос в этом вопросе — решающий.



За сутки в Калининградской области зарегистрировали еще восемь подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией. У шести из восьми пациентов болезнь протекала без симптомов, инфекция у них была выявлена при активном обследовании как у контактировавших с ранее заболевшими. Еще два случая коронавирусной инфекции сопровождались пневмонией. Общее число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции в регионе по состоянию на утро 23 апреля — 171. Выписано по выздоровлению 48 человек. Один пациент скончался.

Случаи коронавируса зарегистрированы в 15 муниципальных образованиях региона. Наибольшее количество — в Калининграде (125 случаев, или 73% от общего числа зарегистрированных случаев), Черняховском (11 случаев), Гурьевском (10 случаев) и Зеленоградском (7 случаев) округах.

Наиболее часто коронавирус находят у калининградцев в возрасте от 30 до 64 лет. «По половому признаку если разделить наших заболевших, то это 80 мужчин и 91 женщина. <...> Самому маленькому заболевшему — 4 месяца, самому старшему — 95 лет», — сообщила сегодня Елена Бабура.

43 из 171 официально зарегистрированных в регионе заболевших коронавирусом — медработники. У большинства из них не было никаких симптомов заболевания; вероятно, случаи заражения были выявлены благодаря регулярному тестированию. Глава регионального Роспотребнадзора предупредила, что стационары и отделения медучреждений будут закрываться на дезинфекцию, как это уже происходило.

Кстати, 9 случаев коронавирусной инфекции выявлено в областной клинической больнице. Причем, как среди персонала, так и среди пациентов больницы. Сейчас в ней проводятся мероприятия по локализации очагов инфекции.

Вообще, по мнению Бабуры, в ситуации с распространением коронавирусной инфекции регион всегда должен быть готов к худшему сценарию. Эпидемиологи-вирусологи говорят о как минимум шести месяцах пандемии с момента её начала. Владельцы крупнейших авиакомпаний полагают, что международное авиасообщение будет возобновлено только в апреле 2021 года.

Тем временем в федеральном правительстве говорят о безвозмездной помощи компаниям малого и среднего бизнеса, которые пострадали от коронавируса. Её объем, по последним подсчетам, составит более 80 миллиардов рублей. Размер безвозмездной помощи будет рассчитываться из одного МРОТ (12 тысяч 130 рублей) на одного работника.