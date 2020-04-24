Количество жертв коронавируса в мире превысило 190 тысяч человек

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, по всему миру зарегистрировано более 2,7 миллиона случаев заражения коронавирусом. Число жертв COVID-19 превысило 190 тысяч человек, пишет «Коммерсант».

По количеству заражённых по-прежнему лидируют США — там выявлено более 869 тысяч случаев заболевания. За ними следуют Испания (более 213 тысяч заболевших), Италия (свыше 189 тысяч), Франция (более 159 тысяч) и Германия (более 153 тысяч).

Россия занимает десятое место с более чем 62 тысячами зараженных. В стране умерли от COVID-19 свыше 500 человек.