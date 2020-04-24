Врач рассказал, при каких условиях Россия выйдет на плато по заболеваемости COVID-19

Говорить о том, что Россия вышла на плато по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией, можно тогда, когда одинаковое количество заболевших будет наблюдаться на протяжении двух недель. Об этом сообщил врач-педиатр, инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков.

«В нашей модели эпидпроцесса нужно отслеживать плато в течение одного карантинного срока, тогда можно будет говорить о стабилизации. Если увидим стабильное одинаковое количество заболевших — это будет говорить об одновременном ежедневном снижении процента заболевших. На данный момент мы не выходим в экспоненту, потому что сейчас у нас стабильный процент заболевших с тенденцией к снижению этого процента, а нам надо, чтобы было стабильным количество заболевших», — цитирует эксперта ТАСС.

Тимаков пояснил, что во время подобных вспышек говорить о плато можно уже спустя неделю стабилизации, однако из-за нарушения режима самоизоляции в России прирост числа заболевших будет идти, скорее всего, волнообразно.

По сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в стране зарегистрировано 62 773 случая заражения. От инфекции умерли 555 человек, 4891 пациент выздоровел.