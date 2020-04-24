Из-за ремонта ул. Киевской в пятницу отменяют троллейбусы по маршруту №1

С 10:00 в пятницу, 24 апреля, в областном центре перестанут курсировать троллейбусы по маршруту №1. Это связано с ремонтом улицы Киевской, сообщили «Новому Калининграду» в пресс-службе городской администрации.

На участке протяжённостью 635 метров будут укладывать верхний слой асфальта. Как отметили в мэрии, полностью движение транспорта перекрывать не планируют. Работы будут вести по полосам. Однако троллейбусы не смогут объезжать участок при выезде на Ленинский проспект.

«Троллейбусы маршрута №1 в пятницу после работы в утренние часы пик — с 6 до 10 утра — сойдут с линии до конца дня», — уточнили в мэрии. Дорожники приносят извинения за вынужденные неудобства.