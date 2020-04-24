Количество умерших от коронавируса в Польше превысило 450

Количество умерших от коронавируса в Польше превысило 450
Виталий Невар / Новый Калининград
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По состоянию на вечер 23 апреля в Польше зарегистрировано 10 511 случаев заражения коронавирусом. Как сообщает издание Rzeczpospolita, от инфекции скончалось 454 человека, 1740 жителей выздоровело. Больше всего пациентов проходит лечение в Мазовецком воеводстве.

С 20 марта из-за распространения коронавируса в Польше действует режим эпидемии. Власти республики приняли решение закрыть границы для иностранцев, восстановить контроль на границах со странами Шенгенской зоны, прекратить международное авиа- и железнодорожное пассажирское сообщение, закрыть детские сады, школы, университеты, развлекательные заведения и пункты общественного питания, парикмахерские, маникюрные салоны и магазины, кроме продовольственных.

В стране также ввели ограничения на передвижение людей. С 16 апреля власти сделали обязательным ношение масок в общественных местах.

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