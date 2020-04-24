В регионе выписали ещё одного пациента, переболевшего коронавирусом

В Калининградской области выписали ещё одного пациента, переболевшего коронавирусом. Как сообщили «Новому Калининграду» в региональном оперштабе, в общей сложности выздоровело 49 человек, у которых была выявлена инфекция.

По состоянию на пятницу, 24 апреля, обследовано 13 960 человек. Под медицинским наблюдением остаются 1444 жителя области, в том числе 100 — в условиях обсерватора.

Ранее стало известно, что в Калининградской области подтверждено ещё 18 случаев коронавируса. Общее количество заболевших в регионе достигло 189.