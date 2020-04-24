Алиханов: если заполнится 4-й обсерватор, части прилетающих придется отправляться назад

В настоящее время готовится к открытию четвертый обсерватор на базе санатория «Янтарный берег» в Светлогорске, когда он заполнится, пятый открываться не будет. Об этом заявил губернатор Антон Алиханов на брифинге в пятницу, 24 апреля, передает корреспондент «Нового Калининграда».
В настоящее время готовится к открытию четвертый обсерватор на базе санатория «Янтарный берег» в Светлогорске, когда он заполнится, пятый открываться не будет. Об этом заявил губернатор Антон Алиханов на брифинге в пятницу, 24 апреля, передает корреспондент «Нового Калининграда».
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