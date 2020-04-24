Алиханов: если заполнится 4-й обсерватор, части прилетающих придется отправляться назад

Алиханов: если заполнится 4-й обсерватор, части прилетающих придется отправляться назад
Антон Алиханов. Виталий Невар / Новый Калининград
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В настоящее время готовится к открытию четвертый обсерватор на базе санатория «Янтарный берег» в Светлогорске, когда он заполнится, пятый открываться не будет. Об этом заявил губернатор Антон Алиханов на брифинге в пятницу, 24 апреля, передает корреспондент «Нового Калининграда».

«С учетом того, что на этой неделе достаточно много людей, прилетающих из Санкт-Петербурга и Москвы, были отправлены на обсервацию, „Янтарный берег“ будет нам необходим для того, чтобы справиться с тем потоком, который вот сейчас возникает, но я думаю, что мы „Янтарным берегом“ будем ограничиваться, но когда и он подойдет, скажем так, к полному заполнению, то ничего не будет оставаться людям, как брать обратный билет и лететь обратно», — сказал Алиханов. По его словам, самоизолироваться в других местах прилетающие могут в трех случаях: по месту регистрации (если она на территории области), у близких родственников, в собственном жилье. Делать это в апарт-отелях или съемных квартирах будет нельзя, отметил губернатор.

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