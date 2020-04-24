Роспотребнадзор озвучил условия работы салонов красоты и парикмахерских

Салонам красоты и парикмахерским в Калининградской области разрешат работать с 4 мая при выполнении некоторых условий, сообщил в пятницу, 24 апреля, губернатор Антон Алиханов. В региональном управлении Роспотребнадзора опубликовали постановление об обязательных мерах при организации работы салонов на фоне пандемии коронавируса.



В частности, ежедневно перед открытием в заведениях должны проводить уборку и дезинфекцию, а также организовывать «входной фильтр» с проверкой температуры всех сотрудников. На входе должны быть организованы места для обработки рук кожными антисептиками. Внутрь смогут заходить только сотрудники и клиенты.

Также обслуживание должно вестись только по предварительной записи с минимальным временным интервалом в 20 минут между клиентами. Ожидать своей очереди клиентам можно будет только на улице с соблюдением дистанции в 1,5 метра друг от друга. Услуги каждому посетителю надо будет оказывать в отдельном кабинете или отгороженной кабине. Запрещён приём пищи на рабочих местах и предложение чая и кофе клиентам. Для обеда необходимо оборудовать отдельное помещение с антисептиком и раковиной для мытья рук.

В помещениях необходимо установить бактерицидные облучатели-рециркуляторы для обеззараживания воздуха. Все сотрудники должны носить средства индивидуальной защиты — халаты, маски, шапочки, перчатки и бахилы. Ежедневно после закрытия необходимо проводить стирку по договору с прачечной или самостоятельно.

В каждом салоне красоты (парикмахерской) должен быть пятидневный запас антисептиков, а помещение необходимо проветривать каждые два часа или после каждого посетителя. Также после каждого клиента необходимо продезинфицировать все контактные поверхности и инструменты.

Все сотрудники из групп риска (старше 65 лет, беременные, с хроническими заболеваниями или слабым иммунитетом) должны быть отстранены от работы. Также не допускаются к работе сотрудники без актуальных результатов предварительных и периодических медицинских осмотров.