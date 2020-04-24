Алиханов: треть случаев выявленного коронавируса в регионе — бессимптомны

140 жителей региона в настоящее время находятся в лечебных учреждениях с выявленной коронавирусной инфекцией. Об этом заявил губернатор Антон Алиханов на брифинге в пятницу, 24 апреля, передает корреспондент «Нового Калининграда».



По словам Алиханова, из этих 140 «завезенными» являются 23 случая, остальные контактировали с ними. 1444 человека находятся под наблюдением на домашнем карантине, их контроируют полиция и Роспотребнадзор.

«30% бессимптомные, надеемся, что они будут наиболее „быстрыми“ в плане выздоровления и выисывания из больниц», — сказал губернатор.

За весь период в регионе выявлено 189 случаев коронавруса, из них 18 — в пятницу. 49 человек выздоровели.