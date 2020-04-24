Власти: заведения общепита в регионе откроют не раньше 1 июня

Заведения общепита в Калининградской области откроются не раньше 1 июня. Об этом сообщил губернатор Антон Алиханов на брифинге в пятницу, 24 апреля.

«Общепит, спорт и всё остальное — не ранее 1 июня. Но это не анонс, что 1 июня они (заведения и учреждения, — прим. „Нового Калининграда“) откроются», — сказал губернатор, подчеркнув, что «всё будет зависеть от ситуации» с распространением коронавируса.

Ранее глава областного управления Роспотребнадзора Елена Бабура сообщила, что заведения общепита в Калининградской области будут открывать поэтапно. «Мы сейчас говорим о дистанционной продаже. Мы можем говорить о выносной продаже. Потом мы будем говорить о нескольких столиках, ну, например, пять столиков на определённую площадь помещений. И потом постепенно мы будем возобновлять работу в том числе и общепита», — пояснила руководитель ведомства.

С 29 апреля в Калининградской области планируют ввести новый режим самоизоляции. Предполагается, что с этой даты будет разрешена работа магазинов непродовольственных товаров. С 4 мая в регионе хотят открыть парикмахерские и салоны красоты.