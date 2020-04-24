Власти: заведения общепита в регионе откроют не раньше 1 июня

Власти: заведения общепита в регионе откроют не раньше 1 июня
Денис Туголуков / Новый Калининград
Продолжение: В Калининградской области перенесли сроки уплаты отдельных налогов для пострадавших
Все новости по теме: Пандемия коронавируса в 2020 году

Заведения общепита в Калининградской области откроются не раньше 1 июня. Об этом сообщил губернатор Антон Алиханов на брифинге в пятницу, 24 апреля.

«Общепит, спорт и всё остальное — не ранее 1 июня. Но это не анонс, что 1 июня они (заведения и учреждения, — прим. „Нового Калининграда“) откроются», — сказал губернатор, подчеркнув, что «всё будет зависеть от ситуации» с распространением коронавируса.

Ранее глава областного управления Роспотребнадзора Елена Бабура сообщила, что заведения общепита в Калининградской области будут открывать поэтапно. «Мы сейчас говорим о дистанционной продаже. Мы можем говорить о выносной продаже. Потом мы будем говорить о нескольких столиках, ну, например, пять столиков на определённую площадь помещений. И потом постепенно мы будем возобновлять работу в том числе и общепита», — пояснила руководитель ведомства.

С 29 апреля в Калининградской области планируют ввести новый режим самоизоляции. Предполагается, что с этой даты будет разрешена работа магазинов непродовольственных товаров. С 4 мая в регионе хотят открыть парикмахерские и салоны красоты.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram.

Тема в развитии



Комментировать (3)

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]

Комментарии к событию

prealoader
prealoader
???
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter